В Сеть выложили фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

Благодаря распространенным в Сети фотографиям стало известно, как будет выглядеть новинка, официальная презентация которой пока не состоялась.



Снимки возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport были опубликованы на зарубежном форуме. Судя по фото возрожденный Bronco Sport получит угловатый дизайн с некоторым сходством на Land Rover Defender.

Уже известно, что Ford Bronco создается на платформе от пикапа Ranger. Автомобиль получит рамную конструкцию и будет выпускаться в нескольких модификациях, в том числе и открытой. Главными конкурентами новинки заявлен компактный Renegade и Wrangler.

Предполагается, что для младшей версии Bronco Sport будут предлагаться трех- и четырехцилиндрвые установки, тогда как старшая модель получит более мощный мотор от Ranger с 10-скоростной автоматической КП.

Премьера возрожденного внедорожника должна состояться до конца марта.