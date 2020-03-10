Благодаря распространенным в Сети фотографиям стало известно, как будет выглядеть новинка, официальная презентация которой пока не состоялась.
В Сеть выложили фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
10.03.2020 11:46
10 0
Снимки возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport были опубликованы на зарубежном форуме. Судя по фото возрожденный Bronco Sport получит угловатый дизайн с некоторым сходством на Land Rover Defender.
Уже известно, что Ford Bronco создается на платформе от пикапа Ranger. Автомобиль получит рамную конструкцию и будет выпускаться в нескольких модификациях, в том числе и открытой. Главными конкурентами новинки заявлен компактный Renegade и Wrangler.
Предполагается, что для младшей версии Bronco Sport будут предлагаться трех- и четырехцилиндрвые установки, тогда как старшая модель получит более мощный мотор от Ranger с 10-скоростной автоматической КП.
Премьера возрожденного внедорожника должна состояться до конца марта.
Комментарииcomments powered by HyperComments