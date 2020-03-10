«АвтоВАЗ» может скорректировать цены на свои автомобили

Российский автогигигант рассматривает возможность повышения цен на свой модельный ряд по нескольким причинам.

Как пишет агентство «ТАСС», причиной изменения стоимости машин может стать изменение цен на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, а также из-за падения цен на нефть и колебания курса рубля.

Корректировка цен рассматривается по мере развития ситуации.

Напомним, АвтоВАЗ недавно начал сборку флагманской LADA Xray Cross, которая станет первой в линейке Лада с системой «Яндекс.Авто».

Также недавно сообщалось, что АвтоВАЗ запустил новый испытательный трек.