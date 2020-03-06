АвтоВАЗ начал сборку флагманской LADA Xray Cross

Российский автогигант запустил в серийное производство новую модификацию модели Lada Xray Cross, которая получит приставку к названию Instinct и станет самой дорогой версией.



Новая комплектация будет отличаться наличием «Яндекс.Авто», а такой мультимедийный комплекс в автомобилях Лада появится впервые.

Вариант Instinct в компании позиционируют как флагман линейки вседорожных хэтчбеков Xray Cross.

Отличаться он будет черной крышей, такого же цвета корпусами зеркал и дисками также черного цвета с алмазной шлифовкой.

В салоне появится особая обивка сидений, а ручки дверей будут иметь эффект глянца. Что касается новой для Лад мультимедийной системы, то она получит 8-дюймовый экран и поддержку голосового помощника «Алиса».

Также в системе есть разные сервисы, в числе которых «Яндекс.Навигатор», «Яндекc.Музыка», «Яндекс.Заправки», Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Музыка».

При покупке нового автомобиля доступ к музыке в первые полгода будет бесплатным. Стоимость новой версии пока не названа, но известно, что она поступит в продажу весной.