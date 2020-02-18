АвтоВАЗ запустил новый испытательный трек

На заводе «АвтоВАЗа» начал работать новый испытательный полигон, который теперь находится внутри корпуса.

Ранее все выпускаемые с конвейерной линии автомобили испытывали на открытом полигоне, а он эксплуатировался с 1973 года.

Теперь начал работать современный трек протяжённостью 300 метров.

На нем созданы искусственные препятствия, а также несколько типов покрытия, включая мелкую и крупную брусчатку из булыжника.

Новый испытательный полигон позволяет в час тестировать до 150 автомобилей.

Как отмечает пресс-центр «АвтоВАЗа», новый закрытый полигон соответствует стандартам Альянса Renault-Nissan.