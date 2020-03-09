Составлен рейтинг самых дешевых иномарок в России в марте

Российские специалисты проанализировали предложения на первичном авторынке и подготовили рейтинг самых дешевых иномарок по состоянию на март 2020 года.



Традиционно составленный рейтинг дешевых иномарок в России в марте возглавляет седан Datsun on-DO, пишет Daily-Motor.Ru.

Этот автомобиль недавно получил небольшое обновление, в том числе и в дизайне и предлагается по цене от 506 000 рублей.

Второе место оказалось за хэтчбеком mi-DO, у которого ценник составляет 529 000 рублей.

Следующими в списке оказались сразу две модели и это Renault Logan и Renault Sandero, у которых начальная комплектация имеет одинаковый ценник – 596 000 рублей за машины этого года выпуска.

На пятой позиции располагается хэтчбек Ravon R2 2019 года выпуска, оцененный от 601 000 рублей.

К слову последний скоро выйдет на российский рынок под брендом Chevrolet, тогда как бренд Ravon уйдет в историю.