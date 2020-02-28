Volkswagen недавно провела презентацию нового Volkswagen Polo для российского рынка, а также были озвучены и комплектации.
«Живые» фото нового Volkswagen Polo для РФ появились в Сети
28.02.2020 19:43
16 0
Стоимость автомобиля еще не объявлена, но в распоряжении канала Clickoncar оказались первые фотографии новинки, которая теперь является лифтбеком, а не седаном, как предшественник.
На снимках показали машину темно-синего цвета. Напомним, что продажи лифтбека, унифицированного со «Шкодой Рапид», стартуют только в конце лета.
Актуальный седан предлагается по цене от 699 900 рублей, но новый «Поло», вероятно, обойдется дороже.
Фото: zen.yandex.ru/clickoncar.
Комментарииcomments powered by HyperComments