«Живые» фото нового Volkswagen Polo для РФ появились в Сети

Стоимость автомобиля еще не объявлена, но в распоряжении канала Clickoncar оказались первые фотографии новинки, которая теперь является лифтбеком, а не седаном, как предшественник.

На снимках показали машину темно-синего цвета. Напомним, что продажи лифтбека, унифицированного со «Шкодой Рапид», стартуют только в конце лета.

Актуальный седан предлагается по цене от 699 900 рублей, но новый «Поло», вероятно, обойдется дороже.

Фото: zen.yandex.ru/clickoncar.