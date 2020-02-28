Новая Hyundai Creta получит дизельный двигатель

Речь идет о модели, которая пережила смену поколений и поступит в продажу на индийском рынке.



Недавно инсайдеры раскрыли моторную гамму автомобиля, который выйдет на рынок Индии 17 марта. Стоимость и комплектации пока не названы.

Известно, что модель появится в пяти версиях с тремя силовыми установками, среди которых окажется и дизельный двигатель.

Речь идет об 1,5-литровом турбированном ДВС. Его мощность составит 115 л.с. а в паре с ним будет работать 6-ступенчатая механика или автомат.

Также в линейке двигателей будет 1,4-литровый агрегат от Kia Seltos и атмосферный полуторалитровый ДВС мощностью 115 л.с.

Тандем первому составит шестискоростная механика или робот с двумя сцеплениями, а атмосферный двигатель предложат с вариатором или 6-ступенчатой механической КП.

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