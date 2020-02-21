Hyundai Creta уже сменила поколение в Китае и Индии, а скоро автомобиль обновится и в России.



По предварительным данным, новая Hyundai Creta появится в России в 2021 году. Также есть и некоторые данные об изменениях.

Так, стало известно, что в автомобиле будет использоваться модернизированная платформа, тогда как основные узлы и агрегаты останутся от предшественника.

Ожидаются и серьезные изменения во внешности, причем дизайн будет схожим с тем, что использовали в китайской и индийской версиях.

Что касается моторной гаммы, то вопрос о появлении турбированного агрегата остается открытым.

При этом с уверенностью можно казать, что линейка двигателей будет представлена атмосферными 1,6 и 2,0-литровыми установками.

Среди трансмиссии останется шестискоростная механика или автомат, а вот вариатор ожидать не стоит. Между тем, в этом году Hyundai Creta получит обновление. Есть данные, что обновленный вариант будет представлен в марте.