Mercedes-Benz рассказала о новинках для Женевского автосалона

В марте в Женеве будет проходить автомобильный салон, в рамках которого автопроизводители представят общественности свои новинки.

Одной из компаний, которая примет участие в мероприятии, станет Mercedes-Benz. Автопроизводитель официально анонсировал свои новинки, среди которых будет обновленное семейство Е-класса, а также там дебютирует и два заряженных кроссовера Mercedes-AMG.

Помимо этого, в Женеве еще будут представлены несколько моделей с подзаряжаемыми гибридными установками.

Также анонсирована премьера обновленного V-Class Marco Polo и прототипа Vision AVTR.

Mercedes-Benz к 2022 году выпустит 32 новых автомобиля.

Brabus начал выпускать бронированные Mercedes-Benz G-Class.