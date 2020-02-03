О планах компании по выпуску новых автомобилей рассказал представитель бренда в интервью с журналистами Autocar.

Как выяснилось, Mercedes-Benz к 2022 году выпустит 32 новых автомобиля, среди которых будут и модель с полностью электрической силовой установкой.

В этом плане присутствуют и модели, которые переживут смену поколений, а среди них есть C-Class, S-Class и SL.

Последний выйдет в начале 2021 года. Отмечается, что этим моделям уделят особое внимание, также как и автомобилям линейки AMG.

Среди новинок будет гиперкар Project One, кроссовер бренда Smart, GT 4-Door Coupé и GT Black Series. Уже известно, что GT 4-Door Coupé получит подзаряжаемую гибридную установку мощностью порядка 800 л.с.

Что касается нового кроссовера Smart, то его выпуск будет организован совместно с Geely. На предприятии этой компании в Китае и будут собирать новинку и поставлять ее в Европу.

Среди 32 новинок запланированных к выходу числятся еще и модели бренда EQ. Так, компания выпустит серийные варианты концептов EQA и EQS, а также представит три новые модели с названиями EQB, EQE и EQG.

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