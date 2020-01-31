Немецкий автопроизводитель подогревает интерес к своей новинке – лифтбеку EQS.
Компания Mercedes-Benz показала электрический лифтбек EQS
31.01.2020 10:26
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Недавно бренд распространил первые изображения с автомобилем, который имеет камуфляж. На фотографиях показали тестовый прототип и концепт Mercedes-Benz Vision EQS.
Последний компания продемонстрировала в прошлом году и в его стилистике будет выполнена серийная версия лифтбека EQS.
Эта модель станет первой в модельном ряду марки, которая создается на новой платформе MEA (Modular Electric Architecture).
Автомобиль по габаритам будет сопоставим с Mercedes-Benz S-Class, и собирать его будут на заводе в немецком Зиндельфингене.
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