Компания Mercedes-Benz показала электрический лифтбек EQS

Немецкий автопроизводитель подогревает интерес к своей новинке – лифтбеку EQS.



Недавно бренд распространил первые изображения с автомобилем, который имеет камуфляж. На фотографиях показали тестовый прототип и концепт Mercedes-Benz Vision EQS.

Последний компания продемонстрировала в прошлом году и в его стилистике будет выполнена серийная версия лифтбека EQS.

Эта модель станет первой в модельном ряду марки, которая создается на новой платформе MEA (Modular Electric Architecture).

Автомобиль по габаритам будет сопоставим с Mercedes-Benz S-Class, и собирать его будут на заводе в немецком Зиндельфингене.