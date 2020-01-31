Пикап Mercedes-Benz X-Class все-таки снимают с производства



О том, что модель снимут с производства сообщалось еще в прошлом году, причем это были неофициальные данные.

Теперь представители компании официально заявили, что отказываются от пикапа Mercedes-Benz X-Class, что связано с низкими продажами и сокращением расходов из-за остановки производства авто на предприятии Daimler в Барселоне.

Последние экземпляры модели сойдут с конвейера в мае, а в продаже он будет до тех пор, пока не распродадут складские запасы.

На российском рынке пикап представлен с весны 2018 года и сейчас он предлагается по цене от 3,2 млн рублей.

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