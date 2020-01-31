Пикап Mercedes-Benz X-Class не оправдал ожиданий компании и завоевал рынок.
Пикап Mercedes-Benz X-Class все-таки снимают с производства
31.01.2020 20:46
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О том, что модель снимут с производства сообщалось еще в прошлом году, причем это были неофициальные данные.
Теперь представители компании официально заявили, что отказываются от пикапа Mercedes-Benz X-Class, что связано с низкими продажами и сокращением расходов из-за остановки производства авто на предприятии Daimler в Барселоне.
Последние экземпляры модели сойдут с конвейера в мае, а в продаже он будет до тех пор, пока не распродадут складские запасы.
На российском рынке пикап представлен с весны 2018 года и сейчас он предлагается по цене от 3,2 млн рублей.
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