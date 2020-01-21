Пикапы стали отзывными из-за некорректных данных в кратном руководстве по тягово-сцепному устройству и на заводской табличке.



Об отзывной компании накануне сообщил Росстандарт. В сообщении ведомства указано, что Mercedes-Benz отзывает в России четыре автомобиля X-Class, выпущенных в июле 2018 года.

«На некоторых автомобилях с заказанным с завода тягово-сцепным устройством с несъёмной шаровой головкой заводская табличка и общее разрешение на эксплуатацию автомобиля (ABE), напечатанное в кратком руководстве по тягово-сцепному устройству, могут содержать некорректные данные (номер одобрения типа транспортного средства, наименование производителя)» — говорится в сообщении.

В рамках отзыва владельцам автомобилей проведут замену заводской таблички и краткого руководства по тягово-сцепному устройству. Все работы проведут за счет компании.

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