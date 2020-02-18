Компания Fiat объявила о временно прекращении сборки своих автомобилей на предприятии в Сербии.
Fiat остановил выпуск автомобилей в Европе из-за коронавируса
18.02.2020 19:06
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Этот завод стал первым в Европе, работу которого остановили из-за коронавируса. На производственной площадке осуществляется сборка компактвэнов 500L.
Из-за вспышки вируса в Китае были приостановлены многие заводы, в связи с чем наблюдаются сбои в поставках комплектующих.
Именно из-за нехватки комплектующих Fiat остановил выпуск автомобилей в Европе. По такой же причине, как сообщалось ранее, могут остановить производство машин на российском предприятии Nissan.
Стоит отметить, что первой компанией, которая остановила производство за пределами Китая стала Hyundai. Она остановила завод в Южной Корее.
Открытие Пекинского автосалона перенесли из-за коронавируса.
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