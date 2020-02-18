Fiat остановил выпуск автомобилей в Европе из-за коронавируса

Компания Fiat объявила о временно прекращении сборки своих автомобилей на предприятии в Сербии.

Этот завод стал первым в Европе, работу которого остановили из-за коронавируса. На производственной площадке осуществляется сборка компактвэнов 500L.

Из-за вспышки вируса в Китае были приостановлены многие заводы, в связи с чем наблюдаются сбои в поставках комплектующих.

Именно из-за нехватки комплектующих Fiat остановил выпуск автомобилей в Европе. По такой же причине, как сообщалось ранее, могут остановить производство машин на российском предприятии Nissan.

Стоит отметить, что первой компанией, которая остановила производство за пределами Китая стала Hyundai. Она остановила завод в Южной Корее.

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