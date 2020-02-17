Открытие Пекинского автосалона перенесли из-за коронавируса

Также недавно сообщалось, что по причине распространения коронавируса отменили выставку электроники в Барселоне.

Теперь сообщается, что организаторы Пекинского мотор-шоу приняли решение перенести мероприятие на неопределённый срок.

Новую дату проведения автомобильного салона объявят дополнительно.

По плану автошоу в Пекине должно было проходить в период с 21 по 30 апреля, но из-за угрозы распространения коронавируса проведение мероприятия отменили.

Впервые о коронавирусе стало известно в конце декабря, когда власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии.

Позднее коронавирус признали международной чрезвычайной ситуацией. По последним данным, которые регулярно обновляются, летальных случаев зафиксировано около 1,8 тыс., тогда как число зараженных превышает 70,5 тыс. человек.

Mazda продлила режим простоя на заводе в Китае из-за коронавируса.