Озвучена стоимость седана и хэтчбека Skoda Rapid

Речь идет о модели Skoda Rapid для китайского рынка, которая там представлена в кузове седан и хэтчбек.



Автомобиль дебютировал в январе и накануне компания рассекретила стоимость, но дата старта продаж пока не названа.

Напомним, что в Китае Skoda Rapid получил моторную гамму с единственным 1,5-литровым двигателем мощностью 110 лошадиных сил.

В паре с силовой установкой будет работать пятискоростная механика или шестиступенчатая автоматическая КП.

Седан Skoda Rapid оценили от 78 400 юаней или чуть более 700 тыс. рублей, тогда как топовый вариант будет доступен за 111 400 юаней и чуть более 1 млн рублей.

Хэтчбек предложат за 81 400 юаней минимум или 740 тыс. рублей.

Между тем, обновленный лифтбек в России уже получил базовый ценник. Он должен поступить в продажу в мае.