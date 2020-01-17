Skoda представила обновлённый Skoda Rapid для Китая

Обновленный автомобиль для российского рынка дебютировал еще в конце прошлого года.



Более подробно об обновлении для российского рынка портал «ТвоёАвто» сообщал ранее. Теперь чешская марка подготовила обновление для модели Skoda Rapid на китайском рынке.

Стоит отметить, что обновления для России и Китая разрабатывались отдельно. Skoda Rapid разрабатывали специально для Китая, где представлен не лифтбек, как в России, а четырехдверный седан и пятидверный хэтчбек.

Оба автомобиля получили иное оформление передней части, новую оптику, а также бамперы.

Помимо этого, на корме автомобилей теперь появилось крупной название марки.

Габариты машин не изменились, впрочем, как и салон, в то время как для россиян интерьер предложат серьезно переработанный.

Единственным серьезным изменением в китайских автомобилях стало появление мультимедийной системы с большим экраном.

В техническом плане также изменений не произошло. В продажу седан и хэтчбек Skoda Rapid поступит в конце первого квартала.