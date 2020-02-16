Озвучена дата продаж нового Skoda Rapid в России

Новый Skoda Rapid был представлен еще в конце прошлого года, но точные сроки старта продаж до сих пор объявлены не были.



Впрочем, представители компании до сих пор официально не объявляли о сроках запуска модели в России.

Однако глава российского подразделения Ян Прохазка в общении с журналистами Auto.Mail.ru рассказал, что новое поколения Skoda Rapid поступит в продажу в мае.

Автомобиль, как и предшественник будет предложен с тремя силовыми установками по цене 829 000 рублей за начальную комплектацию.

Между тем напомним, что недавно стартовали официальные продажи нового кроссовера Skoda Karoq, о чем портал «ТвоёАвто» более подробно сообщал ранее.