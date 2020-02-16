Школьный автобус на базе «Буханки» показали в сети

Ульяновский автомобильный завод в социальных сетях продолжает знакомить со своей историей.



На этот раз автопроизводитель рассказал о школьном автобусе, созданном на базе легендарной «Буханки».

К слову недавно эта модель получила новую спецверсию, о чем более подробно портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

Что касается школьного автобуса, то его выпускали в двух модификациях – со стандартным кузовом и высокой крышей. Вместительность последнего была 12 мест, а первого – 11 мест.

На кузове автобуса была надпись дети, а сам он был выкрашен в желтый цвет.

В автобусах использовались специальные ограничители, не позволявшие двигаться им с открытыми дверьми и на скорости более 60 км/ч.

Еще в салоне были багажные полки, куда можно было класть вещи или ранцы.

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