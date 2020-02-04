Ульяновский автомобильный завод для легендарной «Буханки» подготовил новую специальную версию, в которой новым цветом кузова стал оранжевый.



УАЗ презентовал спецверсию УАЗ «Буханки» для бездорожья, отличающуюся специальным багажником на крыше, а также стальными колесными дисками с шинами BFGoodrich All-Terrain и лестницей на задней двери.

Основной для новинки стала семиместная комплектация «Комби», где для машины доступен 2.7-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 112 лошадиных сил.

В паре с двигателем работает 5-ступенчатая механика и система подключаемого полного привода.

Среди дополнительного оборудования еще можно отметить передний бампер с буксировочными петлями, задний бампер с кронштейном под запасное колесо, а в салоне предложат сидения с отделкой из ткани с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой.

Для клиентов предложат Буханку в оранжевом или защитном цвете по цене от 974 900 рублей.

Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition.