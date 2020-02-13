Стали известны новинки от УАЗа на 2020 год

В этом году Ульяновский автомобильный завод предложит россиянам три новинки, две из которых уже были анонсированы.

Так, в модельном ряду уже появилась специальная версия УАЗ «Буханки», а в следующем месяце для покупки станет доступен внедорожник Патриот в версии с приставкой к названию Antarctic Edition.

Подробно об этих моделях уже сообщалось ранее. Что касается третьей новинки, то это будет пикап с автоматической трансмиссией, которая уже устанавливается во внедорожники Патриот.

Между тем сегодня российский портал рассекретил внешность и технические характеристики модели именуемой как «Русский Прадо», а по факту это будет серьезно модернизированный вариант Патриота.