Причиной остановки производства стал дефицит аккумуляторов, которые для компании производит LG на предприятии в Польше.
Jaguar остановил производство электромобиля Jaguar I-Pace
11.02.2020 23:01
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Сборка кроссовера прекратили на производственной площадке Magna Steyr в австрийском Граце.
Причины нехватки батарей не озвучивают, но вполне возможно, что это связано с коронавирусом, бушующем в Китае.
Дело в том, что в аккумуляторах могут быть некоторые детали, поставляемые из Китая.
Стоит отметить, что из-за некоторых деталей китайского производства в России также могут приостановить сборку машин, но в ближайшее время этого не случится, так как пока у автопроизводителей имеет достаточный их запас.
КамАЗ скорректирует план производства из-за коронавируса.
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