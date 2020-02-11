Jaguar остановил производство электромобиля Jaguar I-Pace

Причиной остановки производства стал дефицит аккумуляторов, которые для компании производит LG на предприятии в Польше.

Сборка кроссовера прекратили на производственной площадке Magna Steyr в австрийском Граце.

Причины нехватки батарей не озвучивают, но вполне возможно, что это связано с коронавирусом, бушующем в Китае.

Дело в том, что в аккумуляторах могут быть некоторые детали, поставляемые из Китая.

Стоит отметить, что из-за некоторых деталей китайского производства в России также могут приостановить сборку машин, но в ближайшее время этого не случится, так как пока у автопроизводителей имеет достаточный их запас.

КамАЗ скорректирует план производства из-за коронавируса.

Nissan может приостановить выпуск своих машин в России.