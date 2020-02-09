Автопроизводителю на российском рынке удалось реализовать 14 955 новых автомобилей по итогам января.
Самой продаваемой в России иномаркой 2020 года остается Kia
09.02.2020 15:58
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Такой объём продаж оказался на 4,7% меньше, но это не помешало бренду оставаться самым популярным среди иномарок. Доля компании на рынке в январе составила 14,5%.
Модель Rio все также является самой востребованной среди других автомобилей бренда. Россияне купили 6 258 экземпляров этой модели.
На втором месте по продажам оказался кроссовер Sportage с результатом 2 531 ед., что хуже на 8%. KIA Optima располагается в тройке лидеров, а ее объёмы продаж составили 1 588 экземпляров, что на 7% меньше.
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