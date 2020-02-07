Показ обновленного варианта седана состоялся на автосалоне в Чикаго.



Kia презентовала обновленный седан Kia Cadenza для американского рынка, тогда как на внутреннем для компании рынка автомобиль представлен с названием К7.

Американская модификация Kia Cadenza в отличие от предшественника получила обновленную внешность, где появилась новая решетка радиатора, измененный передний и задний бамперы, а также новые задние фонари.

В начальных комплектациях модель предложат с 18-дюймовыми колесными дисками, тогда как за дополнительную плату будут доступны диски на 19 дюймов.

В салоне обновленного автомобиля теперь есть цифровая панель приборов с 4,2-дюймовым экраном, а также информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым дисплеем.

Также появилась беспроводная зарядка для смартфонов и изменились варианты отделки. Список оборудования пополнился новыми системами безопасности и помощи водителю.

В техническим плане изменений не произошло и Kia Cadenza все также предлагается с 3,3-литровым 290-сильным двигателем, пару которому составляет восьмиступенчатый автомат.

О стоимости обновленного седана информации пока нет. Его продажи начнутся в ближайшие несколько месяцев.