Составлен топ-5 самых дешёвых иномарок в России в феврале

Возглавляет этот рейтинг седан Datsun on-DO , который остается самым дешевым на рынке долгое время.



Недавно этот автомобиль обновили и его стоимость составляет 506 000 рублей минимум. Если сравнивать его стоимость с прошлым месяцем, то она стала больше на 16 тыс. рублей.

На втором месте составленного топ-5 самых дешёвых иномарок в России в феврале по версии Daily-Motor.Ru располагается хэтчбек Datsun mi-DO с ценником от 529 000 рублей.

Третья и четвертая строчка досталась моделям Renault Logan и Sandero, которые в минимальной комплектации продают по цене от 596 000 рублей.

Ну и замыкает рейтинг хэтчбек Ravon R2. В феврале его стоимость составляет 646 000 рублей минимум.

Названа доля автомобилей со скрученным пробегом в РФ.