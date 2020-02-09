Возглавляет этот рейтинг седан Datsun on-DO, который остается самым дешевым на рынке долгое время.
Составлен топ-5 самых дешёвых иномарок в России в феврале
09.02.2020 15:49
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Недавно этот автомобиль обновили и его стоимость составляет 506 000 рублей минимум. Если сравнивать его стоимость с прошлым месяцем, то она стала больше на 16 тыс. рублей.
На втором месте составленного топ-5 самых дешёвых иномарок в России в феврале по версии Daily-Motor.Ru располагается хэтчбек Datsun mi-DO с ценником от 529 000 рублей.
Третья и четвертая строчка досталась моделям Renault Logan и Sandero, которые в минимальной комплектации продают по цене от 596 000 рублей.
Ну и замыкает рейтинг хэтчбек Ravon R2. В феврале его стоимость составляет 646 000 рублей минимум.
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