Названа доля автомобилей со скрученным пробегом в РФ

О количестве автомобилей в России, которые имеют скрученный пробег, рассказали специалисты сервиса «Автокод».

Они проанализировали данные за прошлый год и выяснили, что среди них 15% экземпляров имеют скрученный пробег.

Чаще всего скрученный пробег встречается у автомобилей марки «Тойота» — 13% случаев. На втором и третьем месте оказались «Хендэ» и Лады с показателями 11 и 9%.

У «БМВ» и «Митсубиши» показатель оказался одинаковым – 8%. На пятой строчке среди автомобилей с наибольшим показателем экземпляров со скрученным пробегом оказались Volvo и Lexus (7%), а в десятке еще есть Mercedes-Benz (6%), Ford (5%), Volkswagen (4%), KIA (3%) и Skoda (2%).

Если говорить о возрастных категориях машин, то чаще всего скручивают пробег у машин возрастом 5-9 лет (42%), а чуть реже 10-15 лет (31%) и старше 15 лет (11%).

Автодилеры предлагают штрафовать за скрутку пробега у автомобилей.