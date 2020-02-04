Renault объявил о скидках на свои автомобили в феврале

Сэкономить на покупке автомобилей марки Renault в России предлагают за счет специальных программ и акций.

Минимальная скидка может составить 30 тысяч рублей, при этом в зависимости от автомобиля и его комплектации сумма скидки может достигать 120 тысяч рублей.

Так, например, с 3 февраля модели Renault можно купить с использованием программы трейд-ин, которая позволяет сэкономить от 40 до 80 тыс. рублей.

При этом версии кроссовера Kaptur — Style и Extreme с использованием трейд-ин можно купить на 120 тыс. рублей дешевле.

При покупке машины через онлайн шоу-рум скидка на Kaptur составит 30 тыс. рублей, а выбирая Koleos можно сэкономить до 110 тыс. рублей в зависимости от выбранной комплектации и программы.

Помимо этого, компания в России предлагается выгодную процентную ставку по кредиту на срок до трех лет.

Ну и конечно же при покупке автомобиля можно воспользоваться льготными программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют сэкономить на покупке 10% от стоимости авто.

Стало известно, сколько Renault продала своих авто через онлайн шоу-рум.

Какую комплектацию Renault Arcana выбрать.