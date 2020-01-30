Какую комплектацию Renault Arcana выбрать

Компания Renault регулярно радует своих любителей новыми моделями автомобилей, каждый из которых получается все лучше и лучше и оборудуется самым передовым функционалом и возможностями. Renault в России предлагает покупателям большой выбор продукции концерна, который недавно пополнился достаточно свежей моделью под названием Arcana. Автомобиль получился очень удачным и мгновенно заработал среди российских водителей популярность. Но так как он доступен в разных комплектациях, то есть смысл разобраться, какая из них что содержит.

Кроссовер Arcana отлично подойдет тем водителям, который любят силу, мощь, возможность легко преодолевать относительное бездорожье по любой погоде. Стильный дизайн кузова, высокая мощность двигателя, проработанная в каждой детали подвеска позволяют путешествовать по отечественным дорогам с максимальным уровнем комфорта. На наш рынок авто выпущена в 4 комплектациях, каждая из которых обязательно найдет своего покупателя. Рассмотрим их более подробно.

Life

Официальный дилер Renault предлагает данную начальную комплектацию для водителей, которые привыкли довольствоваться базовым комплектом. Интересный вариант для тех, кто не желает переплачивать за ненужные для него функции. Что входит в Life комплекс? Это следующее:

4 подушки безопасности;

Система стабилизации;

Кондиционер, аудиосистема, зеркала с электрическим приводом, светодиодные фары;

Есть возможность авторегулировки высоты сиденья.

Отличный набор возможностей, который может удовлетворить каждого человека.

Drive

Комплект включает в себя такие дополнительные по сравнению с предыдущим вариантом вещи, как подогрев передних сидений, руль здесь имеет красивую и удобную кожаную оплетку, имеется задний парктроник, датчики дождя и света. Помимо этого, в комплектации Drive имеет уже и круиз-контроль, который позволяет получить значительно больший комфорт от вождения при любых условиях.

Style

В стилизованном комплекте большое внимание уделено внешнему виду автомобиля. Style будет отличным выбором для тех, кто ценит красоту. Автомобиль имеет многие хромированные элементы, легкосплавные диски, роскошно оформленный салон с внедрением элементов обивки кожей и дорогой тканью. Добавлена медиасистема с сенсорным управлением, камера заднего вида, подогрев руля и другие функции.

Edition One

Ну и самый дорогой комплект: 6 подушек безопасности, кожаный салон, полная начинка технологиями, аудио от Bose, а также многие другие классные фишки.

Выбирайте свою комплектацию Рено и смело отправляйтесь в путь!