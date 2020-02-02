Стало известно, сколько Renault продала своих авто через онлайн шоу-рум

В пресс-службе российского офиса компании Renault рассказали, сколько они в прошлом году реализовали новых машин с помощью онлайн шоу-рума.

Продажи автомобилей через Интернет автопроизводитель в России запустил в июне 2016 году. С того момента удалось реализовать 35 500 авто.

Отмечается, что популярность онлайн шоу-рума растет, в том числе и за счет новых эксклюзивных услуг, которые были запущены в месте с появлением кроссовер Arkana.

Когда начался прием заказов, этот кроссовер купили онлайн 100 россиян за первые три часа.

Renault показала на видео новый недорогой кроссовер Kiger.