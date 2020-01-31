Renault показала на видео новый недорогой кроссовер Kiger

Новинка создавалась для индийского рынка, где в феврале и будет представлена.



Накануне официальной премьеры компания опубликовала тизерное видео, в котором показала элементы нового кроссовера.

Также стало известно, что серийная версия автомобиля выйдет на рынок под названием Kiger. Это будет компактная модель длиной не более четырех метров.

Его создают на модернизированной платформе, которая лежит в основе модели Renault Triber. Предполагается, что салон новинки оформят в стиле Renault Triber, а линейка двигателей будет представлена литровым турбомотором.

Его мощность составит 95 л.с., а работать он будет с пятискоростной механикой или роботом. Система привода на все колеса для этого кроссовера не предусмотрена.

Премьерный показ новинки состоится на выставке в Нью-Дели в начале февраля.