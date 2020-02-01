Составлен топ-5 самых доступных иномарок в России

В этом году рейтинг самых доступных автомобилей серьезно изменился в сравнении с прошлым годом.

Изменения связаны с рядом факторов, в числе которых увеличение стоимости машин, а также уход некоторых моделей с рынка, либо в более дорогую ценовую категорию из-за прекращения продаж базовых вариантов.

Тем не менее по состоянию на начало февраля самым доступным оказался седан Datsun on-DO, который к слову недавно обновился.

Его стоимость составляет 506 тыс. рублей минимум, а в сравнении с прошлым годом ценник вырос на 16 тысяч рублей.

На втором месте топ-5 самых доступных иномарок в России по версии CarsWeek.ru располагается хэтчбек Datsun mi-DO с минимальной стоимостью 529 000 рублей.

Renault Logan и Sandero оказались следующими в списке с одинаковым минимальным ценником – 596 000 рублей. Ну и замыкает топ-5 хэтчбек Ravon R2, оцененный на российском рынке от 646 000 рублей.

В Омске продаются самые дешевые автомобили в России.