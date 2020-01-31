О регионах, где продают самые доступные автомобили, а также о средней стоимости автомобили, стало известно из исследования «Авито Авто».

Результаты исследования показали, что в Омске продаются самые дешевые автомобили в России, при этом самыми доступными на рынке моделями остаются Лады.

Средняя стоимость российских автомобилей на вторичном рынке составляет 150 тысяч рублей, а средняя цена машин по стране в целом составила 412 тысяч рублей, пишет «Российская газета».

За год было зарегистрировано 4,7 млн автомобилей, среди которых есть модели, сменившие владельцев более одного раза.

Помимо Омска, где средняя стоимость авто составляет 325 тыс. рублей, самые доступные машины продают еще в Ульяновске (351 тыс.) и Волгограде (374 тыс. рублей).

Самые дорогие автомобили с пробегом традиционно оказались в Москве и Санкт-Петербурге, где средняя цена составила 679 тыс. и 552 тыс. рублей.

Среди нестоличных регионов самые высокие цены оказались в Краснодаре – 530 тыс. рублей. Наиболее востребованными классами авто оказались: С-класс (234 тыс. рублей), В-сегмент (265 тыс. рублей), SUV (827 тыс. рублей) и класс семейных авто (410 тыс. рублей).

Если говорить о самых продаваемых брендах на вторичном рынке, то ими стали Lada, Hyundai и Toyota, а среди моделей чаще всего в России продаются Lada Priora, Lada 2114 Samara, Ford Focus и Hyundai Solaris.

Составлен топ самых ликвидных в РФ автомобилей.