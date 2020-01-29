В России составили рейтинг самых ликвидных автомобилей

В России провели исследование, на основании которого составили рейтинг самых выгодных автомобилей. Исследование проводили аналитики «Автостат» и эксперты «Авто Mail.ru».

В списке оказались официально представленные на российском рынке автомобили. При расчете остаточной стоимости были использованы цены на новую машину в 2016 году и ее стоимость на вторичном рынке в 2019 году.

Если говорить обобщенно, то в большинстве категориях лидируют автомобили марки Toyota в массовом сегменте, тогда как в премиальном сегменте лидером является Mercedes-Benz.

Среди автомобилей В-сегмента класса Standart лидирующие позиции с показателем более 80% остаточной стоимости заняли Renault Sandero (84,89%), Volkswagen Polo (80,52%), Hyundai Elantra (82,33%), Kia Optima (81,68%), Toyota Hilux (86,49%), Volkswagen Amarok (68,42%), Hyundai Creta (87,61%), Renault Duster (81,93%), Lada 4×4 (81,05%), Toyota RAV4 (81,84%) и Mazda CX-5 (81,75%).

В премиальном сегменте самыми выгодными автомобилями, которые имеют остаточную стоимость более 70% стали: Lexus ES (71,19%), Mercedes-Benz GLA (70,18%), Lexus RX (78,37%), Lexus NX (72,66%), Porsche Macan (70,48%), Lexus LX (77,34%), Audi Q7 (75,92%), Volvo XC90 (72,97%).

Названы самые ликвидные модели 2018 года на вторичном рынке.