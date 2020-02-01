Hyundai может остановить выпуск Palisade в Корее из-за коронавируса

Серьезное положение в Китае из-за коронавируса скажется и на автомобильной промышленности.

Дело в том, что многие комплектующие в автомобилях имеют китайские детали, а также как начались проблемы с их поставками, автомобильные компании пересматривают производственные планы, а Hyundai и вовсе может временно остановить производство одной модели в Южной Корее.

Недавно сообщалось, что из-за коронавируса производственные планы корректирует «КамАЗ». Также стало известно о планах Hyundai приостановить производство Palisade из-за нехватки комплектующих.

О возможном прекращении выпуска модели в Южной Корее автопроизводитель объявил официально.

По этой же причине Ssangyong Motor намерена остановить свое производство в Корее на период с 4 по 12 февраля.

Наряду с этим автопроизводители начинают поиск новых автокомпонентов, которые смогут заменить китайские.

Кроссовер Hyundai Palisade регистрируется в России.