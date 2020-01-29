Geely запатентовала в РФ названия для двух новых моделей

Китайская компания зарегистрировала новые товарные знаки, при этом моделей с такими названиями у автопроизводителя нет.

Это наталкивает на мысль, что производитель сразу защищает свои права на торговые знаки, которые будут использоваться для еще непредставленных автомобилей.

В частности, Geely запатентовала в РФ названия Antares и Sirius. Есть предположение, что в этом случае речь идет о моделях, которые выпустят под брендом Polestar.

Последние являются дорогими автомобилями. Напомним, что Geely в скором времени предложит на российском рынке новый кроссовер Coolray.

Эта модель ожидается в первом квартале и будет доступна с одним двигателем в двух вариантах форсировки.

Geely сертифицировала для России кроссовер Geely Atlas Pro.