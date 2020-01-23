Кроссовер Geely Atlas Pro сертифицирован в России

Этот кроссовер отлично продается на фоне своих конкурентов и компания постоянно предлагает для него что-то новое.

Например, в прошлом году модель вышла с новым двигателем, а также она стала одной из немногих получивших «ЯндексАвто».

Однако вскоре китайская компания предложит в России версию Geely Atlas Pro, упоминания которой были еще в прошлом году.

Теперь информация подтверждается действиями Geely, так как компания сертифицировала в России кроссовер Geely Atlas Pro, оформив на него ОТТС.

Благодаря этому документу стали известны и спецификации новинки. На китайском рынке Geely Atlas Pro является модернизированным вариантом обычного Atla или просто обновленным автомобилем.

В документе указали, что в России новину будут продавать с полуторалитровым двигателем с тремя цилиндрами, который разрабатывался совместно с Volvo. Мощность силовой установки составляет 177 л.с. при 255 Нм крутящего момента.

Среди трансмиссий будет автоматическая, роботизированная или механическая КП. Систему привода предложат как на передние, так и на все колеса.

Поставлять кроссовер в Россию будут из Китая. Нынешний кроссовер продают в России по цене от 1 169 990 рублей, а во сколько обойдется обновленный вариант пока неизвестно.