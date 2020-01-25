В Audi рассказали о новинках для россиян на 2020 год

В этом году немецкий бренд порадует своих поклонников в России несколькими новинками.

О новых моделях рассказали представители бренда агентству «Автостат». Уже в первом квартале года автопроизводитель предложит россиянам купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback.

Также в этом время на рынок выведут обновленный универсал A6 Allroad, а также полноразмерный кроссовер Q7.

Еще в продажу в 1 квартале поступят заряженные модификации моделей S6/S7/S8 и спортивные варианты SQ7/SQ8.

К середине года на российском рынке начнутся продажи обновлённых А4 и А5, мощного варианта кросс-купе Audi RS Q8, электрокара e-tron и e-tron Sportback, а также производительных версий RS6/RS7.

В России появится кроссовер Audi Q5 от тюнинг-ателье ABT.

Audi отказалась выпускать RS-версию хэтчбека Audi А1.

Audi представит флагманский кроссовер Audi Q9 в конце 2020 года.

Источник: Автостат.