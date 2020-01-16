В компании Audi рассказали о планах по выпуску RS-версий своих автомобилей, заявив, что в планах отсутствуют компактные модели.

В компании больше не рассматривают возможность создания RS-версий для компактных моделей, в том числе Audi отказалась выпускать RS-версию хэтчбека Audi А1.

Такое решение объясняется экономической нецелесообразностью, а также нежеланием развивать 4-цилиндровый двигатель.

Для RS-версий используют рядный пятицилиндровый двигатель, который называют «наследием суббренда».