Автодилеры в России отмечают неожиданно высокие продажи машин в январе

О повышенном спросе на новые автомобили в России в январе рассказал журналистам глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

По его словам в этом месяце многие дилеры фиксируют повышенный спрос на машины, но сказать точно, по какой причине это происходит сложно.

Впрочем, можно предположить, что россияне решаются на покупку нового авто по той причине, что пока в автосалонах есть запасы моделей 2019 года выпуска, которые не затронуло удорожание.

Напомним, что в этом году изменились ставки утилизационного сбора, что повлекло за собой массовое повышение цен на транспортные средства, выпущенные в 2020 году.

При этом изменение стоимости в большую сторону произошло не только на импортируемые модели, но и автомобили российского производства.

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