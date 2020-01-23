ГИБДД разъяснила положения нового закона о регистрации ТС

С 1 января этого года в России вступили в силу новые правила регистрации новых автомобилей.

В частности, в этом году право на выдачу документов и номеров на новый автомобиль, получили автосалоны.

При этом дилерам требуется обязательно получить сертификат. Однако пока новые положения закона не работают.

Как пишет «Комерсантъ», в ГИБДД обратились только десять компаний с целью получать право на предоставление услуг.

По предварительным данным, первые компании начнут работать с учетом нового закона возможно в феврале.

В новом законе принятом еще в прошлом году, есть несколько нормативно-правовых актов, которые, как отмечают журналисты, вызвали немало вопросов, причем как у автомобилистов, так и у дилеров.

Так, например, гражданам РФ предоставили выбор, где получать номерные знаки – либо в подразделении с оплатой полной пошлины в размере 2 850 рублей, либо заказать номер у изготовителя госрегзнаков.

Последний обязательно должен быть включен в реестр МВД. Таких фирм насчитывается в России 400, а число точек печати составляет 1 500.

С начала года такой услугой уже воспользовались 25 тыс. человек. Что касается езды без номеров на новой машине, то с 1 января в сравнении с прошлым годом, владелец уже не может воспользоваться 10 днями.

Правило действует, когда владелец регистрирует авто в подразделении, а номера заказывает у фирмы-изготовителя.

То есть в этом случае автомобиль зарегистрирован, однако ГРЗ на нем весит, и тогда владелец может получить штраф за езду без номеров в размере 5 тыс. рублей, либо его могут лишить прав.

Отмечается, что ранее граждане не могли выезжать из подразделения без номеров технически, а теперь такая возможность есть.

В других случаях закон о 10 днях сохраняется. И еще одно положение закона – код номера автомобиля теперь привязан к региону регистрации.

То есть, приобретая машину у москвича, житель Рязанской области может использовать номер только с 62-м регионом.

Что изменится для автомобилистов России в 2020 году.