Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию авто

Кроме этого, изменения в правилах локализации производства могут стать причиной закрытия автозаводов и уже даже назвали компании, которые находятся в группе риска.

Как пишут «Известия», увеличение ставок утилизационного сбора стало причиной подорожания не только автомобилей, ввозимых в страну, но и российских моделей и моделей иностранных брендов, выпускаемых в России.

Сильнее всего удорожание затронуло автомобили среднего и премиального сегментов. Ранее специалисты «Автостат» публиковали отчет, в котором говорилось, что 18 компаний изменили цены на свои авто с начала года.

При этом были производители, которые наоборот снизили стоимость некоторых комплектаций своих машин, а среди них оказались Mitsubishi Pajero Sport и две модели марки Peugeot.

Отмечается, что ситуация усугубится и за счет изменений в требования по локализации производства. В частности, субсидии смогут получить только те производители, которые наберут 4 000 баллов, при этом, например, сварка и окраска дают только 900 баллов.

В связи с этим, прогнозируется вероятный уход некоторых брендов с рынка, либо некоторые компании могут поступить, как в 2015 году сделал General Motors.

В группе риска находятся компании Peugeot-Citroen, Mitsubishi, Nissan и производство коммерческих машин американской Ford.

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