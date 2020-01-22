В Европе вводят новые правила зарядки электрокаров, которые вряд ли понравятся владельцам таких автомобилей.



В частности, об изменениях заявила компания Ionity, которая является крупнейшей сетью зарядных станций в Европе.

Если ранее владельцы платили за посещение зарядки, то с новыми правилами им придется платить за потребляемую энергию.

То есть, вместо 8 евро за обычное посещение зарядной станции, придется заплатить в несколько раз больше. Оценили один киловатт-час в 0,79 евро.

Например, владельцу одного из самых распространенных электромобилей — Nissan Leaf, у которого установлена батарея 62 киловатт-час, одна полная зарядка обойдется в 50 евро.

Таким образом, заряжать электромобили в Европе станет менее выгодно, чем залить бензин в Volkswagen Golf. Новые правила и тарифы начнут действовать с 31 января.

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