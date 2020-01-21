Первый серийный электрокар Lada El Lada продают в Москве

Объявление о продаже автомобиля появилось на сайте Auto.ru, где продавец просит за машину почти 900 тыс. рублей.

За машину в 2014 году «АвтоВАЗ» просил 960 тыс. рублей, то есть первый серийный электрокар Lada El Lada в этом случае почти не потерял в цене.

В объявлении указано, что реальный пробег автомобиля составляет 2,3 тыс. км и он практически не эксплуатировался.

К тому же машина оформлена на юридическое лицо. Напомним, что создавался российский электрокар на базе Калины первой генерации.

Запас хода составляет 150 км, однако показатель зимой будет ниже.

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