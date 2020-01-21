Renault готовит аналог «российской» Arkana для Кореи и Европы

Как известно, кроссовер Arkana создавали для российского рынка и впервые он был представлен именно в нашей стране.



Но еще до официальной презентации новинки было сказано, что это будет глобальная модель, которая появится в Корее и Европе.

Кросс-купе Renault Arkana сначала дебютирует на корейском рынке, а позднее состоится и премьера европейского варианта. Автомобиль для Кореи уже заметили на дорогах, а шпионские фото распространили местные СМИ.

По сути кросс-купе будет аналогом российской версии модели, но при этом будет все-таки иметь серьезные отличия. Так, например, для Кореи кроссовер предложат не только с новым названием, но даже и под другим брендов.

В частности, автомобиль там будут предлагать, как Samsung XM3. Основан Samsung XM3 на платформе CMF-B, тогда как российская версия создавалась на базе платформы В0.

Моторная гамма корейской модификации будет представлена полуторалитровым дизельным двигателем и бензиновым 1,3-литровым агрегатом.

Система привода будет только на переднюю ось, тогда как в России представлен и полноприводный вариант. В Корее Samsung XM3 начнут собирать в первом полугодии на предприятии Renault Samsung в Пусане.

Кроссовер Renault Arkana подорожал на 30 тыс. рублей.

В России провели краш-тест кроссовера Renault Arkana.