Drako сравнила в заезде два мощных электроседана

Для этого электроседан GTE вывели на прямую в четверть мили, а в качестве соперника выбрали популярную модель Tesla Model S P100D, которая теперь правильно называется Model S Performance.

Технически Drako GTE мощнее чем «Тесла» при этом в ролике видно, что на старте Model S разгоняется также быстро, как и соперник. Через пару секунд седан GTE вырывается вперед и приходит к финишу первым.

В Drako GTE установлена силовая установка мощностью 1 217 л.с. За сколько машина разгоняется до первой «сотни» не сообщается, но максимальная скорость электрокара 332 км/ч.

Стоит отметить, что в Drako GTE на каждом колесе установлен электрический мотор, который управляется отдельным блоком, а это обеспечивает идеальную управляемость.

У Tesla Model S Performance силовая установка выдает 762 л.с., и она обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 2,6 сек. Максимальная скорость составляет 261 км/ч.

Но несмотря на все преимущества Drako GTE таких машин будет выпущено всего 25 ед. Стоимость автомобиля будет 1 250 000 долларов.

Tesla Model S Performance является серийным авто, и его можно купить даже в России.

