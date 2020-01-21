Renault рассказала о продажах кросс-купе Renault Arkana

В пресс-службе компании Renault рассказали о продажах нового кросс-купе Renault Arkana, а также назвали самую продаваемую его версию в России.



Как известно, новинка создавалась для российского авторынка и в продажу она поступила в июле прошлого года.

Скоро модель на другой платформе выйдет на рынок Южной Кореи, о чем портал «ТвоёАвто» писал ранее. Что касается продаж автомобиля, то в прошлом году объёмы реализации модели составили 11 311 экземпляров.

Как отмечают в компании, новую Renault Arkana в России покупают в основном молодые россияне. Сообщается, что более 25% покупателей автомобиля это клиенты возрастом до 34 лет.

Чаще всего клиенты выбирали Renault Arkana с новым турбированным двигателем, работающим в паре с CVT X-Tronic новой генерации.

Напомним, что на старте продаж минимальная стоимость модели не превышала одного миллиона рублей, однако позднее базовая комплектация стала дороже и теперь предлагается по цене от 1 045 000 рублей.