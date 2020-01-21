Так, стало известно, что свой первый электрический кроссовер Volkswagen представит в апреле, а местом дебюта выбрали автосалон в Нью-Йорке.

Новинку создают на платформе MEB, а по сути она станет серийной версией концепта Crozz. Электрокроссовер выйдет на рынок с названием ID.4.

Несмотря на презентацию автомобиля весной, в продажу на европейском рынке он поступит только в 2021 году.

Его силовая установка будет состоять из одного или двух электродвигателей. То есть модель в базовых версиях будет моноприводной, а в топовых комплектациях получит полный привод.

Концепт имел следующие габариты: 4 625/1 891/1 609 мм, колесная база – 2 773 мм. Другие подробности будут раскрыты в апреле. Вероятно тогда же озвучат и начальную стоимость новинки.

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