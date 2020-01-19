На тестах замечен кроссовер Volkswagen SMV

На тестах был замечен новый кроссовер от Volkswagen, который немецкий автопроизводитель пока тестирует в камуфляжной пленке.



Речь идет о модели, которая будет больше чем Teramont. Ее разрабатывают на тележке от этой же модели, при этом внешность будущей новинки будет похожа на концепт Volkswagen SMV.

Ранее «Твоё Авто» писало, что большой кроссовер Volkswagen в длину будет свыше 5,1 метра.

Моторы для кроссовера достанутся от Teramont, у которого сейчас под капотом устанавливается 2,0-литровый TSI или 2,5-литровый V6.

Ранее немецкая компания запатентовала внешность своего большого автомобиля. На изображении можно увидеть, что модель практически повторяет концепт Volkswagen SMV.

Ожидается, что серийная версия Volkswagen SMV появится до конца 2020 года. Ее будут производить в Китае, и по слухам она станет продаваться исключительно на китайском рынке.