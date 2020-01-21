Названы топ-10 популярных иномарок с пробегом в РФ в 2019 году

Российские аналитики рассказали о том, какие иномарки пользовались спросом на вторичном авторынке в прошлом году.

На основании проведенного исследования, агентство «Автостат» назвало топ-10 популярных иномарок с пробегом в РФ в 2019 году.

В отчетный период на рынке подержанных автомобилей было продано около 4 млн иномарок, что превышает результат 2018 года на 1%. Ожидаемо возглавляет рейтинг автомобиль Ford Focus.

Его перепродажи в прошлом году сократили на 3,3% и составили 133 тыс. единиц.

Седан Hyundai Solaris стал вторым продемонстрировав рост на 11,7% до 109 тыс. проданных экземпляров.

На третьем месте топ-10 популярных иномарок с пробегом в РФ в 2019 году оказался Toyota Corolla. Его перепродажи составили 103,7 тыс. ед., что хуже на 1,5%.

В первой пятерке оказались KIA Rio (101,6 тыс. ед.; +16,3%) и Toyota Camry (83,1 тыс. ед.; +3,4%).

В десятке лидеров находятся следующие модели: Renault Logan (79,7 тыс. ед.; +3,5%), Chevrolet Niva (75,5 тыс. ед.; +3,8%), Volkswagen Polo (61,7 тыс. ед.; +12,9%), Opel Astra (61,5 тыс. ед.; -4,3%) и Skoda Octavia (54,8 тыс. ед.; +4,7%).

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