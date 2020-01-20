Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет

Исследование провело агентство iSeeCars. Специалисты выявили модели, с которым американцы не расстаются более 15 лет с момента покупки.

При составлении рейтинга были проанализированы данные по купле-продаже более 350 тысяч автомобилей, выпущенных в период с 1984 по 2004 год выпуска. Было установлено, что реже всего жители США продают машины японского происхождения.

В рейтинге, в котором указали в общей сложности 15 моделей, оказалось десять моделей марки Toyota, один Subaru и четыре Honda.

Результаты исследования также показали, что не меняет свою машину один из 30 американцев, то есть таких владельцев оказалось 7,7%.

При этом каждый среднестатистический житель США меняет авто каждые 80 месяцев. Итак, более 15 лет не продают свое авто владельцы моделей Highlander второй генерации.

Выпущенной в 2004 году и ранее. На втором месте располагается минивэн Sienna, а в тройку входит пикап Tacoma.

Четвертое и пятое место оказалось за Subaru Forester, а пятый результат показал кроссовер RAV4. Далее в списке по порядку числятся: Honda Pilot, Honda CR-V, Toyota Prius, Toyota 4Runner, Honda Odyssey, Toyota Corolla, Toyota Camry, Honda Civic и Toyota Land Cruiser.

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